Grande colpo del Manchester City: preso il ‘nuovo’ Messi

Grande ‘colpo’ del Manchester City. La società inglese ha ufficializzato l’acquisto di Claudio Echeverri, talento classe 2006 considerato il ‘nuovo’ Messi, che arriva dal River Plate per 12 milioni di sterline.

Echeverri ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 ma si trasferirà in Inghilterra solo a gennaio 2025, quando avrà compiuto 18 anni. Per tutto il 2024 resterà nel club di Buenos Aires. Echeverri, che gioca come trequartista, ha indossato la maglia dell’Argentina nella recente Coppa del Mondo Under 17, segnando una tripletta contro il Brasile nei quarti di finale.

Il direttore sportivo del River Plater, Enzo Francescoli, ha affermato: “Se lo merita, è un bravo ragazzo. Sta con i piedi per terra nonostante quello che gli capita a 18 anni. Gli ho parlato un paio di giorni fa, è tranquillo.”

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI