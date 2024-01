Tifosi lanciano fumogeni in campo, multa per il Catania

La semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C ha lasciato strascichi importanti per il Catania dal punto di vista disciplinare. Il comunicato dl Giudice Sportivo è uno ‘stillicidio’ per il club etneo, con due squalifiche e una multa.

Il Catania è stato multato di 500 euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco”.

Cristiano Lucarelli è stato squalificato per una giornata: il tecnico era diffidato ed è stato ammonito nella semifinale d’andata. Squalificato anche Roberto Zammarini “per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata”.

