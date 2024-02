Gudmundsson, arriva la chiamata della vita | È già sbarcato in città: obiettivo Europa

Il campione islandese non può dire di no. I tifosi sono amareggiati per quello che sta succedendo nelle ultime ore.

Se dovessimo immaginare il giocatore rivelazione di questa stagione calcistica di Serie A, sarebbe il caso di parlare del centrocampista offensivo del Genoa, Albert Guðmundsson, che sta facendo le fortune del suo allenatore, Alberto Gilardino.

I tifosi sono ormai stregati dal talento dell’islandese, che non si risparmia mai sia nell’essere un ottimo finalizzatore sia nel produrre assist per i suoi compagni di squadra. L’alchimia con l’attaccante Mateo Retegui sembra essere una delle armi vincenti della squadra ligure.

La società rossoblù, seppur priva del forte difensore rumeno Dragusin passato al Tottenham all’inizio del calciomercato invernale, si rivela essere una squadra temibile pronta a conquistare più punti possibili per raggiungere una salvezza tranquilla in Serie A.

Alberto Gilardino ormai ripone non solo le chiavi del centrocampo offensivo nelle mani di Guðmundsson, ma è anche il rigorista ufficiale della squadra. La sua grande duttilità, la caparbietà e il talento indiscutibile lo elevano tra i migliori giocatori nel suo reparto in circolazione in Italia e non solo.

Le immense doti di Albert

Le sue qualità erano emerse anche già lo scorso anno quando militava in Serie B proprio con i liguri, in cui si è mostrato indispensabile per ottenere la promozione nella massima categoria. L’islandese più volte nei giorni scorsi era stato avvicinato a diverse squadre d’Italia e d’Europa proprio perché le sue doti tecniche di certo non passano inosservate.

Il tecnico però ha chiesto alla società un piccolo sforzo affinché le sue qualità non venissero meno con una cessione immediata. L’obiettivo della società è sicuramente quello di ottenere una salvezza tranquilla, ma se nella prossima sessione di calciomercato non dovesse essere ceduto questo pezzo pregiato, c’è da immaginare che i rossoblù vogliano iniziare seriamente a pretendere qualcosa in più dal campionato.

La Fiorentina resta alla finestra

Gilardino è sicuramente uno dei tecnici emergenti più in gamba del panorama calcistico italiano e non è detto che possa rinunciare a un eventuale futuro sempre alla guida del Genoa ma con aspettative diverse: Conference o Europa League. Affinché ciò possa concretizzarsi, però, Albert Guðmundsson dovrebbe restare in squadra anche nei prossimi anni, ma sembra che ci sia una società italiana pronta ad acquisire il suo cartellino.

Secondo quanto riportato da la nazione, nei giorni scorsi, l’islandese era presente a Coverciano e c’è chi immaginava che la Fiorentina potesse provare l’ultimo colpo prima della chiusura del mercato. In realtà, la squadra ligure si stava allenando lì proprio prima del match di campionato, ma non è da escludere che durante l’estate i viola possano preparare un’offerta per l’islandese.