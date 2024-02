Resto a Napoli a vita | Il top player giura amore eterno: rifiutate offerte faraoniche

Niente da fare per le big estere. Il campione resta definitivamente alle pendici del Vesuvio: i tifosi sono al settimo cielo.

Tra i giocatori tanti attesi a Napoli è giusto parlare di Victor Osimhen che attualmente è ancora impegnato nella Coppa d’Africa con la sua Nigeria in quanto dovrà affrontare ai quarti la sorprendente Angola.

Il bomber nigeriano, capocannoniere nella passata stagione trionfante che ha condotto il Napoli alla vittoria dello Scudetto, sta per tornare alle pendici del Vesuvio e dare un importante contributo al rendimento degli azzurri.

Walter Mazzarri, non ha mai nascosto che un attaccante come lui è davvero oro colato per un allenatore. Sin da quando è ritornato a Napoli dopo ben 10 anni, il tecnico toscano ha avuto più colloqui con il centravanti che sotto la guida tecnica dell’allenatore francese Rudi Garcia sembrava quasi spento.

Victor, nello scorso mese di dicembre si è reso protagonista anche del rinnovo di contratto con il Napoli anche se, molti critici hanno visto dietro questa iniziativa una mossa scaltra del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il futuro di Osimhen

Infatti, non è escluso che il calciatore nigeriano possa lasciare comunque la piazza nel prossimo mese di giugno ma solo dinanzi ad un’offerta che sia superiore ai 100 milioni di euro. Tra le varie società che potrebbero accaparrarsi le sue doti tecniche potrebbero esserci il Chelsea e il Paris Saint-Germain in Europa oppure le squadre della Saudi Pro League che non hanno mai nascosto la grande disponibilità finanziaria.

Quindi, i tifosi dovranno quasi rassegnarsi all’idea che questa per Osimhen possa essere la sua ultima stagione. L’obiettivo dell’attaccante, però, è quello di dare un importante contributo fino a fine campionato alla squadra campana e pertanto farà di tutto, una volta ultimata la Coppa d’Africa, per ripetersi a suon di goal e di prestazioni importanti.

Politano rinnova fino al 2027

Ora però, c’è un altro calciatore che ha giurato amore eterno al Napoli e si tratta di Matteo Politano. Secondo quanto riportato da radio kiss kiss napoli, il forte centravanti azzurro ha firmato il rinnovo di contratto e ha rifiutato offerte faraoniche pur di restare in Campania.

Le parole del suo agente, Mario Giuffredi, all’emittente radiofonica partenopea sono state molto precise e attente: “Quest’anno è partito benissimo, lo meritava dal punto di vista tecnico. Lui voleva rimanere a tutti i costi a Napoli, è stata una scelta che ha fatto volentieri.”