Vengo, vinco e volo in Nazionale | De Rossi si culla il suo nuovo acquisto: dopo Baldanzi arriva anche lui

Il tecnico della Roma può finalmente gioire. Ultimi colpi di mercato per rendere la squadra ancor più competitiva.

Tra i grandi colpi messi a segno in questi ultimi giorni di calciomercato invernale è giusto menzionare il centrocampista offensivo Tommaso Baldanzi che si è trasferito dall’Empoli alla Roma di Daniele De Rossi.

Le doti tecniche di questo talentuoso calciatore sono note a tutti. Nonostante nelle ultime partite non abbia giocato regolarmente anche per alcuni fastidi muscolari che lo hanno tenuto lontano dal campo, è sempre stato un pupillo dapprima di Paolo Zanetti e poi di Aurelio Andreazzoli.

La Roma cercava un giocatore con le sue caratteristiche in quanto, ciò che serve nel reparto offensivo giallorosso è proprio quel mix di fantasia in più che con quella di Paulo Dybala potrà rivelarsi esplosiva.

A questo punto, il centravanti belga Romelu Lukaku, potendo contare alle sue spalle su giocatori dalle grandi doti tecniche, potrà sicuramente scalare la vetta e imporsi sin dalle prossime partite di campionato affinché possa essere un ostacolo per l’ex compagno di squadra, Lautaro Martinez e provare a conquistare il titolo da capocannoniere.

La rinascita con Daniele De Rossi

Il clima a Roma, dopo lo sgomento in seguito all’esonero di José Mourinho è sicuramente migliorato. I tifosi stanno scorgendo nella squadra allenata di Daniele De Rossi fame di successo e di volersi riscattare in questa stagione a tratti altalenante.

Sebbene siamo giunti alle battute finali del calciomercato invernale, non è detto che la società non operi qualche altra operazione sia uscita che in entrata. Proprio per quanto riguarda eventuali innesti futuri sarebbe il caso di pensare anche a quelli che potranno essere i colpi della prossima estate.

Falcone per il dopo Rui Patricio?

Tra questi infatti secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web porterebbero eventualmente il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, a poter cambiare solo la casacca pur restando in giallorosso ed essere l’erede ufficiale del portoghese Rui Patricio. L’estremo difensore dei salentini, soprattutto in questa stagione, sta dimostrando di essere all’altezza di poter vestire in futuro una maglia di squadre importanti.

Affinché ciò possa concretizzarsi, dovremo aspettare i prossimi mesi per capire se ci siano i presupposti per un eventuale trasferimento. Al momento, però, De Rossi si gode la sua squadra e soprattutto sa di poter contare in difesa sul nuovo acquisto Angelino, molto probabilmente partirà subito titolare sin dal prossimo match.