Beppe Iachini, ex allenatore (tra le tante) anche del Palermo, ha rilasciato un’intervista a “La Nuova Sardegna” nella quale la tematica principale sono stati i playoff di Serie B, più volte da lui raggiunti come, ad esempio, nell’anno in cui sedeva sulla panchina della Sampdoria, con la quale si classificò al sesto posto nella stagione regolare, allora ultimo posto valido per l’ingresso nei playoff, poi vinti dai blucerchiati.

“Sampdoria? Nelle ultime due giornate, con la certezza dei playoff, tenni a riposo i titolari, per evitare infortuni e squalifiche e portarli agli spareggi nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche – ha detto Iachini – senza stare a pensare di raggiungere il quarto o quinto posto”

“Un campionato a parte, dove non sempre arrivare davanti è un vantaggio, perché si rischia di abbassare la guardia. Un problema che, di certo, non avrà il Cagliari con Ranieri. Il mister lo conosco bene, è stato mio allenatore a Firenze. Nel nostro lavoro contano motivazione e passione e lui ce le ha. In più ha un bagaglio di esperienza superiore” Così ha concluso il tecnico marchigiano riguardo ai playoff.

