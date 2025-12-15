Il Catania pareggia a Potenza, Toscano: "Episodi arbitrali ancora sfavorevoli" ​​

Pari e polemiche per il Catania a Potenza. Gli etnei hanno pareggiato 1 – 1 e sono stati raggiunti in cima alla classifica dal Benevento, che ha battuto nettamente il Giugliano. Domenico Toscano non nasconde la delusione per un risultato che sta stretto.

“Gli arbitri hanno uno strumento importante a disposizione che può aiutare, devono migliorare dal punto di vista dell’interpretazione che necessita di essere oggettiva e non soggettiva. Fanno fatica a tornare indietro nelle loro decisioni. Dopo Trapani, Casarano e Caserta commentiamo ancora questi episodi. Ogni situazione di dubbio è sempre sfavorevole al Catania. Spero che siamo stati sfortunati anche stavolta e non altro”, afferma in sala stampa.

“In cosa avremmo dovuto fare meglio? Forse nel secondo tempo dovevamo andare subito al cross e fare girare più velocemente la palla trovando il varco giusto. vista l’area di rigore intasata. A volte siamo stati troppo frettolosi. Si è rivelato bravo il portiere avversario, noi potevamo buttarla dentro soprattutto con Lunetta. Sul piano della motivazione e della cattiveria dovevamo fare di più per portare gli episodi dalla nostra parte”.







