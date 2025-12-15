Frosinone capolista in solitaria, Alvini: "Abbiamo 34 punti, tutti meritati" ​​

Il Frosinone ha vinto una gara complicata a Pescara e ora è la nuova capolista in solitaria. Massimiliano Alvini ha commentato con soddisfazione il risultato, sottolineando il lavoro dello staff tecnico con un organico giovanissimo.

“Stiamo facendo un grande percorso con una squadra giovanissima – afferma – . Grande merito ai ragazzi. Il Frosinone ha 34 punti e sono tutti meritati. Ci siamo preparati a una grande battaglia. Sapevamo che il Pescara ci avrebbe messo in difficoltà. La maturità di questa squadra è da sottolineare”.

“Sicuramente il percorso fatto fino a oggi è significativo, ma pensiamo alla prossima partita e non guardiamo troppo avanti – continua – . Ragioniamo sul lavoro quotidiano ed è lì che dobbiamo incidere”.







LEGGI ANCHE

PALERMO, LA RIMONTA NASCE DIETRO