Mantova, Possanzini verso l’esonero: il d.s. Rinaudo ha scelto Modesto

L’avventura di Davide Possanzini sulla panchina del Mantova sembra ormai ai titoli di coda. La dirigenza biancorossa ha rimandato a lunedì 15 dicembre la decisione finale, ma le valutazioni maturate nelle ultime ore portano con decisione verso l’esonero dell’allenatore. Il k.o. di Cesena, terzo consecutivo, ha avuto un peso determinante.

La sconfitta ha infatti riportato il Mantova in zona retrocessione, acuendo le preoccupazioni di una stagione che sta prendendo una piega negativa. Il presidente Filippo Piccoli e il direttore sportivo Leandro Rinaudo si sono confrontati a lungo in un vertice che ha segnato un passaggio chiave per il futuro della squadra.

Vertice decisivo e cambio di rotta

Dal summit sarebbe emersa la volontà del club di cambiare guida tecnica per tentare una scossa immediata. La fiducia nei confronti di Possanzini, ribadita pubblicamente solo pochi giorni fa, si è incrinata di fronte ai risultati e alla classifica, rendendo inevitabile una riflessione profonda.







È partita la corsa alla successione. In pole position c’è Francesco Modesto, profilo che convince maggiormente Rinaudo: ex Crotone, Vicenza e Atalanta Under 23, avrebbe già avuto contatti concreti con il club, al punto che una firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Restano sullo sfondo anche Rolando Maran e Guido Pagliuca, ma la scelta sembra ormai indirizzata.

