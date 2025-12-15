CorSport - "Il Palermo valuta possibili ritocchi di mercato: ipotesi Magnani" ​​

“Il modo di approcciarsi del Palermo alla sessione di mercato che si sta avvicinando è abbastanza diverso da come se lo immagina l’ambiente esterno. La premessa è che il focus deve essere solo sul campo, ora che la squadra ha ripreso a marciare. L’esito delle ultime tre gare del girone d’andata condurrà alle valutazioni utili a definire eventuali nuovi acquisti. Se il Palermo avrà confermato la ripresa in atto, la proprietà City non si tirerà indietro ad apportare quelle correzioni che Inzaghi e Osti indicheranno come essenziali per non lasciare nulla d’intentato”. Scrive così Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport.

Una valutazione verrà fatta sul reparto oﬀensivo, che pure nelle ultime settimane ha visto il risveglio di Le Douaron. Al di là del destino di Brunori, un elemento di rinforzo potrebbe arrivare: una seconda punta tradizionale (smentita la pista Johnsen, ai margini alla Cremonese), oppure un giocatore agile, capace di saltare l’uomo, figura che in eﬀetti manca. Escluso che arrivi un regista.

Poi c’è la vicenda Magnani: il difensore è in prestito alla Reggiana ad agosto per motivi personali che ancora non si sono pienamente risolti. L’opzione di un ritorno in rosanero esiste ma se ne potrà sapere di più solo a fine gennaio.







