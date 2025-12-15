GdS - "Palermo, finalmente è tornato lo spirito di inizio stagione" ​​

“Le ultime tre vittorie consecutive hanno lanciato in orbita il Palermo. Il treno di testa è stato riagganciato. Quello che si è visto nell’ultimo periodo lascia un po’ più sereni rispetto a qualche settimana fa”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il successo dei rosanero contro la Sampdoria.

A qualcuno magari non è piaciuto che il Palermo abbia sofferto a tratto sia con l’Empoli che contro la Sampdoria, ma le vittorie passano anche dalle difficoltà. Le squadre allenate da Inzaghi si sono sempre contraddistinte anche per il pragmatismo e per la capacità di reggere l’urto nei momenti complicati.

Da qui alla fine dell’anno restano due partite: Avellino sabato prossimo in trasferta e Padova in casa il 27. Gare da affrontare esattamente con lo stesso spirito e lo stesso sacrificio messi in mostra nelle ultime tre partite.







