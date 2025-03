Il Cesena pareggia con lo Spezia, Mignani: “Gol annullato? Era regolare”

Parla Michele Mignani. L’allenatore del Cesena è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro lo Spezia nonostante diversi rimpianti ed episodi contestati. Il tecnico ha fatto riferimento alla rete annullata a Calò al minuto 8 del secondo tempo.

“Per me è un grande punto contro una squadra molto forte. Per come sono stati gli episodi la potevamo vincere ma anche perdere: dal mio punto di vista il nostro gol era regolare, ma anche il loro rigore c’era. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, nel secondo siamo venuti fuori e siamo andati molto meglio, giocandocela fino alla fine“.

Alla luce di questo pareggio, il Cesena sale a 42 punti in classifica, allungando a +3 sul Palermo. Lo Spezia, invece, perde due lunghezze di vantaggio sulla Cremonese, che ha vinto l’anticipo contro i rosanero. La distanza tra i liguri, terzi, e i lombardi, quarti, è ora di sette punti. Nel prossimo turno, dopo la sosta, i romagnoli affronteranno la Juve Stabia nuovamente tra le mura amiche, mentre lo Spezia ospiterà il Brescia nell’anticipo di giornata. LEGGI ANCHE SERIE B \ RISULTATI E CLASSIFICA