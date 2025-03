Il Pescara pareggia, Baldini: “Penalizzati da alcune decisioni”

Il Pescara pareggia 2 -2 contro la Vis Pesaro e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica. A commentare la prestazione è l’allenatore, Silvio Baldini, che al termine del match si è detto soddisfatto del pareggio ottenuto nonostante alcune decisioni arbitrali dubbie.

“Bisogna essere felici perché abbiamo fatto una grande partita, una grande prestazione anche in dieci. Abbiamo fatto un risultato positivo. Manteniamo sei punti di vantaggio sulla Vis e per noi era fondamentale terminare con un risultato positivo – dice Baldini -. L’espulsione e il gol annullato sono episodi da rivedere che hanno alimentato la tensione in campo e ci hanno penalizzati“.

Il Pescara, guidato dall’ex tecnico rosanero, cercherà di conquistare la promozione in Serie B attraverso i playoff. Nel prossimo turno, i delfini affronteranno in trasferta la penultima in classifica, la Sestri Levante. Un risultato positivo permetterebbe agli abruzzesi di mantenere viva la corsa per il terzo posto, attualmente occupato proprio dai biancoazzurri, in attesa del match della Torres contro la Pianese.





