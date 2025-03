Palermo Football Conference, Sorrentino e Ballardini: “Contenti di tornare in città”

La Palermo Football Conference si terrà il 17 marzo alla Braciera in Villa. Tanti ospiti previsti, tra i quali Stefano Sorrentino e Davide Ballardini, entrambi contenti di tornare in città per l’occasione.

“Sono molto contento di tornare a Palermo per quello che ha rappresentato nella mia carriera di giocatore – ha detto Sorrentino -. Non vedo l’ora di esserci e di prendermi il calore della gente di Palermo. È un grande opportunità quella di partecipare alla conference per parlare di calcio e incontrare amici e colleghi.”

“Sono molto contento e non vedo l’ora di tornare a Palermo per partecipare alla conference e incontrare amici e personaggi del mondo del calcio – ha aggiunto Ballardini -. Sarà un piacere parlare con loro di argomenti che riguardano appunto la mia passione verso il calcio.”