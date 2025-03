Trapani, Torrente: “Il nostro obiettivo sono i playoff, voglio una squadra che lotta”

Vincenzo Torrente, allenatore del Trapani, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida delicata contro il Giugliano. Nonostante i punti sottratti in classifica a causa delle esclusioni di Taranto e Turris, il tecnico ha ribadito l’obiettivo stagionale dei playoff.

“Il nostro obiettivo è quello di centrare i play-off ed essere protagonisti. Non dobbiamo mollare un centimetro. Abbiamo diverse partite dove possiamo fare bene”, ha detto Torrente, che poi ha aggiunto: “Abbiamo tutte le potenzialità per migliorare ed essere propositivi. Voglio una squadra che lotta e che crede in questo obiettivo che va centrato. Chiedo ai tifosi di darci una mano, con il loro calore”.

Il tecnico ha inoltre parlato del prossimo avversario: “Il Giugliano è una squadra brava nella costruzione in attacco. Ci aspetta una partita difficile, non ci sono partite facili e vanno tutte giocate. Mi aspetto un cambiamento di risultati. Le prestazioni finora sono arrivate, ma non i tre punti. Voglio dare continuità al sistema tattico e dare un’identità ben precisa alla squadra”.





