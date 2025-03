Catania, Toscano: “Vogliamo regalare il derby col Messina alla nostra città”

E’ tempo di derby in casa Catania. Alla vigilia dell’importante match contro il Messina, è intervenuto in conferenza stampa Domenico Toscano, allenatore degli etnei. Il tecnico ha sottolineato che partite come queste hanno una storia a sé e che i suoi giocatori devono farsi trovare pronti.

“La partita di Messina è un derby e non è una partita come le altre, anche se a volte si dice che non è così. Il derby fa storia a sè, i valori e la classifica in questo caso si azzerano. Per tanti motivi è una gara importante per noi, che vogliamo regalare questo derby alla città, alla società ed a noi stessi”, ha detto Toscano.

Toscano adesso pretende costanza: “Dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati, soprattutto in queste ultime partite che restano da giocare e devono far sì che costruisca il tuo obiettivo finale dal punto di vista delle conoscenze e soprattutto dell’abituarsi a giocare gare sotto pressione perché, quando sarà il momento in cui affronterai gare secche, devi farti trovare pronto”.





