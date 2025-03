Palermo, quattro calciatori convocati dalle rispettive Nazionali

Quattro calciatori del Palermo sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per le partite che si giocheranno durante questa sosta di marzo. Si tratta di Emil Audero, Sebastiano Desplanches, Salim Diakité e Joel Pohjanpalo. Il club rosanero ha pubblicato un comunicato in cui riepiloga tutti gli impegni dei calciatori in questione.

IL COMUNICATO

Sono quattro i calciatori rosanero convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni internazionali programmati nelle prossime due settimane: Emil Audero, Sebastiano Desplanches, Salim Diakité e Joel Pohjanpalo.

Questo il riepilogo delle gare.





Audero:

Australia-Indonesia (20.03.25, Sydney) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;

Indonesia-Bahrein (25.03.25, Jakarta) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.

Desplanches:

Italia U21-Paesi Bassi U21 (21.03.25, Venezia) – Gara amichevole;

Italia U21-Danimarca U21 (24.03.25, Cittadella) – Gara amichevole.

Diakité:

Comore-Mali (20.03.25, Berkane) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;

Repubblica Centrafricana-Mali (24.03.25, Casablanca) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.

Pohjanpalo:

Malta-Finlandia (21.03.25, Ta’ Qali) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;

Lituania-Finlandia (24.03.25, Kaunas) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.

