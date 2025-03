Serie B, Pisa – Mantova rinviata a domenica 16 marzo / UFFICIALE

Pisa – Mantova è stata ufficialmente rinviata. La gara si sarebbe dovuta giocare sabato 15 marzo alle 17.15 ma è stata posticipata a domenica 16 marzo per maltempo.

Il calcio d’inizio di Pisa – Mantova è stato fissato alle 15. La gara è stata rinviata a causa dell’allerta meteo massima per rischio idrogeologico in provincia di Pisa. La decisione è stata presa dal Prefetto in seguito alle valutazioni del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), con il parere favorevole del sindaco, del questore e delle autorità competenti, per garantire la sicurezza pubblica.

Il Pisa ha comunicato che i biglietti e gli accrediti già emessi resteranno validi per la nuova data senza possibilità di modifica, inclusi quelli acquistati tramite il servizio Ticketag. La vendita dei biglietti proseguirà regolarmente attraverso i canali ufficiali, ad eccezione del Settore Ospiti (Curva Sud), la cui prevendita si è conclusa alle ore 19.00 di venerdì 14 marzo 2025.