Gomes: “Brutta sconfitta. Ci dobbiamo dire in faccia che abbiamo sbagliato”

Poche parole, ma ben misurate quelle di Claudio Gomes. Il centrocampista del Palermo è stato intervistato per i canali ufficiali della società dopo la sconfitta contro la Cremonese e quello che traspare è la forte delusione per una partita da incubo.

“Sconfitta pesante perché stavamo 2 – 0 al 75′, non possiamo perdere. Ci dobbiamo dire in faccia che abbiamo sbagliato. Il gol non conta, non abbiamo conquistato tre punti che avevamo in mano. Non conta niente”, dice.

“Dobbiamo reagire, c’è la sosta ma non possiamo perdere queste partite – continua – . Alla fine non abbiamo preso i tre punti, mi dispiace per i tifosi. La sosta ci servirà per ricaricare e pensare. Questa sconfitta è brutta, non posso dire altro”.





