MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il City Football Group è a Palermo. Gli emissari della holding proprietaria del Manchester City sono sbarcati in Sicilia per seguire da vicino la trattativa per il club rosanero e questa sera saranno presenti allo stadio per assistere alla partita di playoff con la Triestina (ormai praticamente sold-out – circostanza molto apprezzata dagli stessi dirigenti del City Group).

Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia riporta la notizia e sottolinea come fra i due emissari presenti in Sicilia (accompagnati da altri soggetti italiani) ci sia anche Brian Marwood, ex attaccante e ora “Managing director of global football” del City Group, dunque dirigente di spicco nella gestione delle società che fanno parte della galassia City. Il momento clou è stato poco intorno alle 17:30 quando il gruppo di dirigenti è giunto allo stadio, accolti da Dario Mirri per una visita riservata all’interno dello stadio e dal museo.

Diventa dunque sempre più evidente come la trattativa con il City Football Group sia ormai entrata nel vivo e che stia assumendo un peso sempre più importante (al di là sulle indiscrezioni sulle possibili cifre – 6 milioni per l’80%? – e la possibile permanenza di Mirri come presidenza). Dall’esito dei playoff potrebbero dipendere le modalità di intervento, ma non l’esito della trattativa.

LEGGI ANCHE

“PALERMO, ESPLODE LA FEBBRE DEL TIFO: ERA ORA”

PALERMO – TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI