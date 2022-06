MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

63 presenze col Padova e 30 con il Palermo: per Davide Succi la finale dei playoff di Serie C sarà speciale, dato che si sfidano due squadre in cui ha giocato in carriera. L’ex attaccante, che ha ricordato il periodo in maglia rosanero, si è soffermato subito sul confronto fra le due formazioni.

“Il Padova sta bene fisicamente e ha tanti giocatori che possono fare la differenza – ha detto Succi al Corriere del Veneto – nei singoli probabilmente è più forte, ma il Palermo visto sinora ai playoff è una signora squadra, sta altrettanto bene atleticamente ed è in fiducia tanto quanto il Padova”.

La squadra di Oddo, rispetto al Palermo, ha avuto qualche difficoltà in più in semifinale, riuscendo a passare solo grazie a un gol al 97esimo: “Il Padova aveva uno scoglio durissimo da superare come il Catanzaro – ha spiegato Succi – ma lo ha fatto egregiamente, riuscendo a rimontare dopo essere passato in svantaggio. Credo che abbia ottime carte da giocarsi”.

L’ex di entrambe le finaliste ha raccontato il periodo con la maglia del Palermo: “Ai miei tempi c’erano Miccoli, Cavani, Pastore… Eravamo una squadra fortissima, che ha sfiorato persino la Champions League”. Infine, sul bomber della squadra di Baldini: “Brunori è un giocatore di categoria che fa la differenza, i grandi attaccanti in queste partite possono rappresentare un vero valore aggiunto”, ha concluso.

LEGGI ANCHE

PADOVA – PALERMO, EUGANEO PRONTO A OSPITARE L’ESODO ROSANERO