Il Manchester City non è più il club più ricco d’Europa: la classifica

Il Manchester City non è più in cima alla classifica dei club più ricchi d’Europa. La graduatoria, stilata da Deloitte sulle società che hanno generato i maggiori ricavi (escluse la plusvalenze da calciomercato) per la stagione 2022/23, vede in cima il Real Madrid, che ‘scalza’ dunque gli inglesi.

Il Real Madrid torna in cima alla classifica per la prima volta dalla stagione 2017/18 con ricavi record di 831 milioni e con un aumento di 118 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Dietro i Blancos si piazzano i campioni d’Europa del Manchester City (826 milioni di euro) e il Paris Saint-Germain (802 milioni di euro). Il Barcellona (800 milioni di euro) e il Manchester United (746 milioni di euro) invece si piazzano ai piedi del podio. Il Bayern Monaco è sesto, passando da 647 a 744 milioni.

Il Liverpool è settimo e ha registrato un calo dei ricavi. A seguire un trio di club della Premier: Tottenham (631), Chelsea (590) e Arsenal (532). E le italiane? La Juventus si conferma primo club italiano per fatturato con a 432 milioni. Balzo in avanti del Milan, che passa dalla posizione 16 alla posizione 13 toccando quota 385 milioni di ricavi (+50% rispetto alla stagione 2021/22). L’Inter è stabile al 14esimo posto, con un aumento di quasi 50 milioni di ricavi a circa 379 milioni di euro (+23% rispetto alla stagione precedente). Il Napoli, grazie allo scudetto e ai quarti di Champions, è una delle tre new entry nella top 20 di questa edizione, con ricavi totali per oltre 267 milioni, in crescita del +71%.

