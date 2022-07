MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Le partite di agosto sono sempre le più insidiose per via della condizione fisica ancora non al top, condizionata dai carichi di lavoro: quest’anno l’esordio stagionale per il Palermo arriva addirittura l’ultimo giorno di luglio contro la Reggiana.

Gli ultimi precedenti sono agrodolci per i rosa: a riportarli è Il Giornale di Sicilia, che ricorda le batoste e le grandi vittorie. Dalla doppietta di Succi al Barbera con la maglia del Ravenna, allo 0-3 subito dal Modena, alla roboante vittoria per 5-0 contro la Virtus Francavilla.

Non solo mezze misure, anche tanta sofferenza per portare a casa il risultato: nel 2018 spazio anche per un Palermo – Vicenza terminato ai calci di rigore (vinti dai rosa).

LEGGI ANCHE

PALERMO, CHI È STEFANO DI BENEDETTO

PALERMO, DOPO LA BUFERA ARRIVA LA REGGIANA