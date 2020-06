“Corsa a ostacoli per Felici&C.”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre l’articolo sugli scenari di mercato del Palermo e in particolare sul futuro degli under. I rosanero che puntano a riconfermare alcuni dei giovani ma devono fare i conti con la situazione attuale del calcio e la ripresa dei campionati per le squadre proprietarie dei rispettivi cartellini.







Come riportato da Benedetto Giardina, riconfermare i prestiti non sarà facile perché le varie squadre non possono sapere ancora in quale campionato giocheranno nella prossima stagione (e in alcuni casi manca persino il dirigente con cui discutere: è il caso di Fallani, per il quale il Palermo dovrà trattare con la Spal, rimasta senza ds dopo l’addio di Vagnati).

Ma la priorità resta Mattia Felici, che intanto ha avuto il nulla osta per allenarsi con Lecce fino a fine prestito, ma le cui opzioni sono chiare da tempo. Una salvezza del Lecce spalancherebbe le porte a un altro anno di prestito; la retrocessione potrebbe invece spingere i salentini a confermarlo in serie B. Discorso simile per Langella: il centrocampista dopo due campionati vinti in D (Bari e Palermo) vorrebbe in un’occasione e in caso di retrocessione in C del Pisa, potrebbero essere i toscani a offrirgliela.

Meno complicato (apparentemente) la situazione di Peretti e Silipo: il difensore l’anno scorso era stato “scaricato” dal Verona a causa dei regolamenti dei fuori quota; l’attaccante invece ha convinto la dirigenza della bontà dell’investimento fatto a gennaio. Per Kraja invece tutto in stand-by.

