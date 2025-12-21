Il Palermo femminile torna alla vittoria, 3 – 2 contro il Lecce Women

Il Palermo Femminile ritrova il successo dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro la Pink Sport Time, superando il Lecce Women per 3 – 2. Una vittoria importante per le rosanero, capaci di reagire e conquistare tre punti preziosi.

A decidere il match le reti di Priolo al 13’, Dragotto al 54’ e Di Salvo al 67’. Per il Lecce Women sono andate a segno D’Amico al 10’ e Berte al 75’, in una gara combattuta fino al triplice fischio.

Grazie a questo successo, il Palermo sale a quota 16 punti in classifica, portandosi a cinque lunghezze dalla capolista Catania. Nel prossimo turno, in programma l’11 gennaio, le rosanero affronteranno il Colleferro, formazione che precede il Palermo di un solo punto.







