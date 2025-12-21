Magnani al Palermo? Il d.s. della Reggiana: "Si parla troppo" ​​

Continuano a circolare le voci su un possibile ritorno di Giangiacomo Magnani al Palermo. Un’ipotesi concreta, ma che potrebbe eventualmente prendere forma soltanto nella fase finale della sessione di calciomercato. Il difensore è infatti di proprietà del Palermo, ma attualmente milita in prestito alla Reggiana.

Sull’argomento è intervenuto il direttore sportivo della Reggiana, Domenico Fracchiolla: “Il giocatore non mi ha comunicato niente. Sta lavorando tranquillamente, ha avuto una pesante influenza. È molto legato alla città di Reggio e a questa maglia. Al momento non vedo determinati tipi di segnali”.

“Chiaro che ci sono degli accordi – continua – . Preferisco non commentare queste voci, ci sono di mezzo situazioni personali, credo non sia corretto. Nella vicenda di Magnani vengono prima altre dinamiche. Da Palermo si sta forzando troppo la mano, si sta parlando troppo. Questa cosa mi lascia un po’ perplesso, il giocatore ad oggi è alla Reggiana e bisogna lasciarlo tranquillo”.







LEGGI ANCHE

AVELLINO – PALERMO, LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA