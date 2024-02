Il Palermo Futsal Club pareggia contro il Monreale: finisce 3 – 3

Soltanto un punto per il Palermo Futsal Club, che pareggia 3 – 3 contro il Monreale. Un risultato giusto per quello che si è visto in campo, sono sembrate decisive le assenze nei rosanero, che hanno dovuto fare a meno di Sujon e Catania.

Parte forte il Monreale, che va in vantaggio con Tarallo. Pareggia Gennaro su calcio di rigore, poi La Fiura porta in avanti il Palermo Futsal. Il Monreale, però, pareggia con un calcio di rigore trasformato da Costantino. Il primo tempo, regala ancora emozioni: Vivarelli segna un grande gol e fissa il risultato sul 2 – 3.

I padroni di casa vanno a caccia del pareggio, conquistano un tiro libero nel finale e Costantino fredda Calì per il 3 – 3. Prossimo appuntamento per il Palermo Futsal mercoledì 28 febbraio, per l’ultima giornata di Coppa Trinakria: i rosa fanno visita al Club 83.

