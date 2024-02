Palermo – Ternana, arbitra Bonacina: due precedenti in stagione con i rosa

È Kevin Bonacina della sezione di Bergamo l’arbitro designato per Palermo – Ternana, gara valida per la 27a giornata di Serie B, in programma martedì 27 febbraio alle ore 20.30.

Bonacina ha diretto due gare dei rosanero in questa stagione. Il ‘fischietto’ di Bergamo ha arbitrato Palermo – FeralpiSalò, gara terminata 3 – 0, e Palermo – Modena del 20 gennaio scorso, altra vittoria per la squadra di Corini col risultato di 4 – 2.

Il primo assistente designato è Fontani, il secondo è Ceolin. Come quarto uomo è stato scelto Rispoli mentre al Var c’è Luigi Nasca; l’Avar è Orlando Pagnotta.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – TERNANA h. 20.30

BONACINA

FONTANI – CEOLIN

IV: RISPOLI

VAR: NASCA

AVAR: PAGNOTTA

