Palermo, Di Mariano entra in diffida: le decisioni del Giudice Sportivo

Francesco Di Mariano entra in diffida. L’esterno offensivo del Palermo è stato ammonito durante la gara con la Cremonese e il Giudice Sportivo ha ufficializzato che al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica.

Di Mariano ha rimediato la quarta ammonizione del suo campionato. I giocatori del Palermo attualmente in diffida sono il 10 rosanero, Fabio Lucioni (ancora out per infortunio, dovrebbe tornare dopo la sosta) e Mamadou Coulibaly.

Sempre in riferimento alla gara con la Cremonese, sono due le squalifiche per i grigiorossi. Sernicola (espulso per fallo di mano) e Castagnetti (ammonito, era diffidato) salteranno la gara contro la Sampdoria.

LA NOTA DEL GIUDICE SPORTIVO

