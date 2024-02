Palermo, 4 punti tra Como e Cremonese: tifosi contenti… a metà

Un buon bottino o un’occasione sprecata? I tifosi rosanero rispondono a una domanda posta da Stadionews sulla propria pagina Instagram: i 4 punti conquistati negli scontri diretti contro Como e Cremonese sono tanti (e probabilmente in molti ci avrebbero firmato), o dopo essersi trovati due gol sopra e con l’uomo in più a Cremona il Palermo sarebbe dovuto essere già secondo?

I tifosi del Palermo sono molto esigenti e tra queste due opzioni hanno scelto per la maggioranza la seconda: a quasi 24 ore di distanza dalla pubblicazione del sondaggio a vincere è l’opzione “avremmo dovuto essere già secondi” con il 63%, mentre l’opzione “ottimo bottino, secondo posto vicino” segue con il 37%.

VOTA QUI IL SONDAGGIO

Non sono dunque perdonati i 5 minuti di follia vissuti all’inizio del secondo tempo in casa della Cremonese: alcuni tifosi sognavano di essere già in zona promozione, altri, con più fantasia, mettevano già nel mirino il Parma. La verità sta probabilmente nel mezzo, dato che il Palermo ha il secondo posto a soli due punti di distanza e gli scontri diretti con Como e Cremonese a proprio favore.