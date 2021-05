Il Palermo ha pubblicato un post sui social per omaggiare i giocatori rosanero per “l’ultima battaglia”, quella di ieri sera contro l’Avellino. La squadra di Filippi, che ha provato fino agli ultimi istanti di gara a trovare il gol, ha perso 1 – 0 al Partenio Lombardi ed è stata eliminata dai playoff di Serie C.

La formazione rosanero è rientrata questa mattina in Sicilia ed è stata accolta da un gruppo numeroso di tifosi, che hanno voluto ringraziare la squadra per l’ultima volta in stagione.





