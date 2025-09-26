Il Palermo sfida l’ex tecnico Mignani che non è più “Mister X”

Il Palermo incontra il suo ex tecnico, Michele Mignani, che non è più “mister X”.

Mignani si è dimostrato un tecnico significativamente più efficace rispetto al 2024, anno in cui, ad aprile, subentrò sulla panchina del Palermo sostituendo Eugenio Corini senza riuscire a invertire la rotta di una squadra stanca e demotivata, nonostante la promessa di permanenza e il prolungamento contrattuale garantito da City Group in caso di promozione.

Nelle prime sei partite sotto la sua guida ottenne quattro pareggi e due sconfitte; successivamente raccolse risultati positivi contro Sudtirol e Sampdoria nei preliminari dei play-off, fino alla pesante sconfitta in semifinale contro il Venezia che portò alla risoluzione consensuale del rapporto. «Peccato. Ho cercato di imprimere qualcosa di personale. Il Palermo resta comunque supportato da una società di grande rilievo e sicuramente raggiungerà la Serie A», furono le sue parole cariche di rammarico prima della separazione avvenuta in meno di due mesi.







Successivamente ricevette l’incarico dal Cesena, appena promosso in Serie B, per sostituire Toscano. Nel suo primo anno con questa neopromossa conquistò un prestigioso settimo posto che garantì l’accesso agli spareggi, poi persi contro il Catanzaro. Questi risultati hanno confermato il suo valore tecnico, tanto da meritare una riconferma fortemente voluta dal direttore sportivo Filippo Fusco. «Lui rappresenta il nostro valore aggiunto – afferma Fusco – è estremamente competente e dispone di uno staff eccellente. Mi sono completamente affidato a lui: fiducia e coraggio sono le chiavi del successo». E il Palermo deve tenere la guardia alta. Lo riporta Repubblica.