Il Pescara crolla in casa contro il Legnago, Baldini: “Se si gioca cosi è ovvio che perdi”

Il Pescara crolla in casa contro il Legnago Salus e viene agganciata dalla Ternana in vetta alla classifica. Silvio Baldini ha commentato cosi la sconfitta subita in casa.

“Quando giochi così, partite del genere le perdi – ammette -. Siamo partiti bene per i primi cinque minuti e poi basta. Evidentemente non sono stato bravo a trasmettere i giusti messaggi alla squadra, io voglio ancora più bene ai miei ragazzi ed è giusto che io venga attaccato e mi prenda le responsabilità”.

L’allenatore ha poi aggiunto: “La squadra è affranta per la sconfitta, dobbiamo continuare ad allenarci e anche di più di rispetto a quanto ci siamo allenati fino ad ora, anche se mi rendo conto che questi discorsi potrebbero indispettire quei lestofanti dei procuratori dei giocatori. Oggi non abbiamo fatto quello che dovevamo fare e la colpa è mia. Loro hanno fatto un’onesta partita e meritato di vincere”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA