Trapani, Antonini: “Chi sta su ha deciso che il Trapani deve passare dagli spareggi”

Valerio Antonini è una furia dopo la sconfitta del ‘suo’ Trapani contro il Benevento. Il patron è intervenuto in conferenza stampa e ha duramente contestato l’operato dell’arbitro, ritenuto responsabile del k.o. della squadra di Aronica.

“Un arbitro impresentabile, io non so come un signore del genere faccia ad arbitrare in Serie C: ha sbagliato la maggior parte delle decisioni e tutte a favore della squadra ospite – afferma – . Faccio i complimenti al Benevento, perché quando si vince senza tirare in porta, se non all’ultimo minuto, vuol dire che si è una grande squadra, dentro e fuori dal campo. Per l’ennesima volta siamo vittime di un arbitraggio scandaloso“.

“Questa sconfitta segna una linea invalicabile, dobbiamo a questo punto concentrarci per arrivare più in alto possibile e giocarci i playoff. Abbiamo la Coppa Italia che ci darebbe la possibilità di entrare dai quarti di finale, è evidente che chi sta su ha deciso che il Trapani Calcio debba passare dagli spareggi e non dalla promozione diretta. Cosa cambia? Ora abbiamo il secondo posto come obiettivo, perché il primo ce l’hanno tolto”, conclude.





