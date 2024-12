Palermo, l’attacco è tra i peggiori della B: sette gare senza gol all’attivo

Punte spuntate e, in generale, una fase offensiva che non sta rendendo quanto atteso a inizio stagione. Il Palermo ha gravi difficoltà ad andare in rete e i numeri dell’attacco sono sicuramente poco incoraggianti.

Li analizza l’edizione odierna del Giornale di Sicilia dopo l’ultima giornata contro la Carrarese in cui non sono stati creati pericoli o tiri. Ed è la settima volta su sedici incontri con zero gol all’attivo.

Inoltre, sono solo sedici i gol segnati dal Palermo: peggio hanno fatto solo Sudtirol, Carrarese, Frosinone e Cittadella. Da analizzare la situazione di Henry, che è il “preferito” di Dionisi ma non ha mai giocato tutti i 90 minuti di una partita.





Poi, Le Douaron e Brunori. Il primo, schierato tre volte titolare, nonostante sia stato provato in quasi ogni ruolo in avanti è a quota zero gol e assist. Il capitano, invece, non realizza un gol su azione da sette mesi. Dal 2-2 con l’Ascoli del 5 maggio.