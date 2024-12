Cremonese ko con la Reggiana, Stroppa: “Sono io il responsabile, oggi tutto male”

L’allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa si è espresso in conferenza stampa al termine del match perso in casa contro la Reggiana di William Vialli.

“Male tutto oggi. Dopo una prestazione così, il responsabile è l’allenatore – ammette – . Siamo andati male a livello tecnico, gestionale, agonistico e anche caratteriale. Nel secondo tempo abbiamo combattuto, ma non siamo riusciti a gestire.”

Poi Stroppa ha aggiunto: “Oggi ci metto la faccia: non voglio difendere i calciatori, ma siamo entrati in campo senza palle. Bisogna dare di più. Loro sono stati più bravi di noi, soprattutto caratterialmente. Siamo una squadra equilibrata anche nei cambi. È vero che abbiamo perso Bonazzoli subito, ma bisognava essere più pratici. Siamo stati lenti e caratterialmente non mi è piaciuto nulla della squadra. Rispetto alle altre prestazioni, oggi ci sto male.”





La Cremonese nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte. I grigiorossi con la sconfitta di oggi hanno perso l’occasione di superare il Bari che hanno vinto in casa contro il Cesena. Nella prossima sfida la Cremonese sfiderà in trasferta l’ultima in classifica vale a dire il Cittadella.

