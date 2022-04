MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Sudtirol è la terza squadra promossa in Serie B nella stagione 2021/22: il club trentino giocherà nel campionato cadetto per la prima volta nella sua storia, avendo vinto il girone A di Serie C.

Decisiva la vittoria in casa della Triestina: gli uomini di Javorcic avevano infatti il destino nelle proprie mani, affrontando l’ultima giornata da capolista. Gli avversari del Padova, che hanno provato a inseguire nel finale di campionato, non sono neanche riusciti a vincere l’ultima partita in casa contro la Virtus Verona.

Il club veneto andrà quindi ai playoff dove è sicuro di partire dal secondo turno nazionale. Impossibile non considerare gli uomini di Oddo tra i favoriti per la vittoria finale.