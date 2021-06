MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Attimi di riposo e relax. Sono quelli che si è concesso Josip Ilicic dopo la fine del campionato di Serie A e l’esclusione della Slovenia dall’Europeo. L’ex Palermo torna in Sicilia da turista per godere dei suoi paesaggi e per praticare uno sport diverso dal solito… il golf.

Il calciatore dell’Atalanta ha immortalato e pubblicato i momenti vissuti sul suo account Instagram ufficiale. Foto che hanno lasciato il segno e “spaventato” i tifosi della Dea.

“Oooooo Resta a Bergamo resta a Bergamo resta Bergamo resta Bergamo”, “Bergamo nei momenti difficili ti è stata vicina, quindi pensaci prima di andar via. Resta con noi. Sempre forza Atalanta” e ancora “Resta a Bergamo Jojo”: sono solo alcuni dei messaggi inviati al calciatore sloveno. Un futuro tutto da scrivere per il fantasista che non ha vissuto un momento esaltante nell’ultima parte della stagione. In ogni caso, la Sicilia è sempre pronta a riabbracciarlo.

Ecco il post di Ilicic

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Josip Ilicic Jojo (@ilicic72)

