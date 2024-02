Inter – Atletico Madrid, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming gratis, canale, orario / Champions League

L’Inter affronta l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League con la consapevolezza di voler arrivare fino alla fine della competizione. Ma dove vedere la partita? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.

DOVE VEDERE INTER – ATLETICO MADRID IN TV E STREAMING: DIRETTA IN CHIARO GRATIS SU CANALE 5, LINK LIVE SPORTMEDIASET, CANALE; A CHE ORA INIZIA

La diretta in chiaro dell’andata degli ottavi di finale tra Inter e Atletico Madrid sarà trasmessa su Canale 5 (disponibile in HD su digitale terrestre e Tivusat, ma anche al numero 105 del decoder Sky). Il live streaming gratis della partita sarà dunque disponibile sul sito e l’app di Mediaset Infinity (VEDI QUI LO STREAMING DI CANALE 5) e sul sito Sportmediaset.it.

INTER – ATLETICO MADRID IN DIRETTA ANCHE IN 4K SU SKY SPORT

La finale di Champions sarà trasmessa in questo caso anche su Sky Sport: la diretta del match è in programma su Sky Sport Uno (canale numero 201 della piattaforma), Sky Sport (canale 252) e per l’occasione anche in 4K Sky Sport 4K (canale 213, disponibile solo sui decoder Sky Q via satellite per gli utenti abilitati alla visione), con live streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW.