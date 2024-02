Napoli – Barcellona in tv e streaming, diretta su Prime Video (anche gratis): come e dove vederla

Una sfida di cruciale importante per il Napoli. Calzona, nuovo allenatore, debutta in Champions League contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle ore 21.00 di oggi, mercoledì 21 febbraio. Ma dove vederla in diretta tv e live streaming?

NAPOLI – BARCELLONA IN TV E STREAMING: COME VEDERLA GRATIS IN DIRETTA, LINK

In Italia, Napoli – Barcellona non sarà visibile né su Sky né su Mediaset: sarà trasmessa infatti in diretta streaming esclusiva su “Prime Video”, il servizio streaming di Amazon. Per vedere il match in diretta, dunque, bisogna essere iscritti al servizio Amazon Prime (VEDI QUI) e connettersi a Prime Video.

La partita è visibile gratis per alcuni utenti: coloro infatti che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni iscrivendosi su Amazon.it/prime – CLICCA QUI PER ISCRIVERTI (NOTA BENE: scaduti i trenta giorni gratis, Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione).

Dopo aver eseguito l’accesso dal proprio dispositivo, la diretta della partita sarà raggiungibile attraverso i banner che appariranno sulla schermata iniziale della piattaforma Prime Video.