Inter – Como 4 – 0, LE PAGELLE: Lautaro ruggisce, Nico Paz delude
Inter – Como: 4 – 0 | Marcatori: 11′ p.t. Lautaro (I), 15′ s.t. Thuram (I), 36′ s.t. Calhanoglu (I), 41′ s.t. Augusto (I)
Non c’è storia tra Inter e Como: i nerazzurri battono i cugini lombardi con un 4 – 0 che lascia poco spazio a interpretazioni. La apre Lautaro nel primo tempo, nella ripresa gli ospiti hanno un paio di spunti per provare a pareggiarla ma crollano con l’avanzare degli uomini di Chivu.
INTER – Sommer 5,5; Akanji 6,5, Acerbi 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 7 (dal 32′ s.t. Augusto 6,5), Barella 6,5 (dal 40′ s.t. Diouf s.v.), Calhanoglu 7, Zielinski 6 (dal 26′ s.t. Mkhitaryan 6), Dimarco 7; Lautaro Martinez 7 (dal 40′ s.t. Sucic s.v.), Thuram 7 (dal 32′ s.t. Esposito s.v.).
COMO – Butez 6; Posch 5,5 (dal 1′ s.t. Vojvoda 6), Diego Carlos 5, Ramon 5, Valle 5,5; Da Cunha 5, Perrone 5 (dal 37′ s.t. Caqueret s.v.); Addai 5,5 (dal 1′ s.t. Diao 6), Paz 5, Rodriguez 6 (dal 37′ s.t. Kuhn s.v.); Morata 5 (dal 32′ p.t. Douvikas 5).
I MIGLIORI
Lautaro 7: segna con la specialità della casa, l’anticipo su cross basso sul primo palo. Sembra rivitalizzato dopo un periodo con pochi gol (già il terzo consecutivo), la sua Inter ne trae vantaggio.
Luis Henrique 7: aveva tutti gli occhi puntati addosso dovendo sostituire uno dei titolarissimi come Dumfries. Gioca un’ottima partita difensiva, sugellata dalla bella cavalcata con assist in occasione della rete di Lautaro.
I PEGGIORI
Diego Carlos 5: prova a farsi sentire sia con Lautaro che con Thuram ma perde i duelli, rischiando anche qualcosa in più del cartellino giallo che si becca nel primo tempo.
Douvikas 5: ha tra i piedi la palla per pareggiare la partita in un momento in cui il Como gioca meglio dell’Inter, ma spreca clamorosamente con Akanji e Sommer battuti.