Trapani, Aronica: “Cercheremo di dare tutto, i giovani si stanno impegnando tantissimo”

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa della Salernitana, terza forza in classifica.

L’allenatore sottolinea subito il valore della formazione di casa: “Affrontiamo la Salernitana una delle accreditate alla vittoria del campionato. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma cercheremo di dare tutto, come sempre. Domani in campo dobbiamo scendere nel migliore dei modi e affrontare il match a viso aperto”.

Aronica ha fatto anche il conto riguardo la questione indisponibili e recuperi per il match: “Abbiamo degli acciaccati. Faremo nei limiti del possibile di recuperare più giocatori possibili. Recuperiamo Di Noia e Fischnaller e probabilmente sono gli unici che saranno della partita”.







Parole di incoraggiamento anche per i giovani della rosa: “Si stanno impegnando tantissimo. Li abbiamo valutati in questo momento di difficoltà sul piano fisico ed hanno risposto sul campo”.

LEGGI ANCHE

I CONVOCATI DEL PALERMO