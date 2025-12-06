Palermo, i convocati di Inzaghi per l’Empoli: un rientro importante, out in 4
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Empoli, valida per la 15ª giornata di Serie B. Tra i rosanero torna a disposizione Gomes, pienamente recuperato dall’infortunio.
Tra gli indisponibili figurano Giovane, fermato a scopo precauzionale (svolgerà un lavoro personalizzato al Palermo CFA), e i portieri Bardi e Avella, entrambi colpiti da sindrome influenzale. Per questo è stato convocato Balaguss, portiere della primavera.
Assente anche Gyasi, che dovrebbe però rientrare per la prossima gara contro la Sampdoria, come comunicato da Inzaghi in conferenza stampa.
I convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
63 Balaguss
66 Joronen
72 Veroli