Palermo, i convocati di Inzaghi per l'Empoli: un rientro importante, out in 4 ​​

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Empoli, valida per la 15ª giornata di Serie B. Tra i rosanero torna a disposizione Gomes, pienamente recuperato dall’infortunio.

Tra gli indisponibili figurano Giovane, fermato a scopo precauzionale (svolgerà un lavoro personalizzato al Palermo CFA), e i portieri Bardi e Avella, entrambi colpiti da sindrome influenzale. Per questo è stato convocato Balaguss, portiere della primavera.

Assente anche Gyasi, che dovrebbe però rientrare per la prossima gara contro la Sampdoria, come comunicato da Inzaghi in conferenza stampa.







I convocati

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

63 Balaguss

66 Joronen

72 Veroli