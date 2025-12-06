45° Paladino d’Oro Sport Film Festival, cerimonia il 7 dicembre al Teatro Politeama ​​

Domenica 7 dicembre alle ore 20:30 al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo andrà in scena il gran gala con la consegna dei Paladini d’Oro, preceduto dal red carpet a partire dalle ore 18:00 per il 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival.

Durante la serata premiato il regista Riccardo Milani con il Ciak d’Oro del documentario per il film “Nel nostro cielo un rombo di tuono”.

Tra i nomi illustri che riceveranno l’ambita statuetta il pilota più titolato nella storia del motomondiale Giacomo Agostini, le campionesse olimpiche di tuffi Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, i campioni mondiali ed olimpici di nuoto Brian Goodell e Vladimir Salnikov, il regista e scrittore Federico Moccia, l’attrice Barbara De Rossi, il produttore cinematografico Giannandrea Pecorelli, gli attori Roberto Farnesi, Francesca Del Fa e Roberto Lipari.







RaiSport (media partner dell’evento)trasmetterà il gala in differita lunedì 15 dicembre alle ore 22:45.