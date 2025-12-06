Palermo, ancora una sconfitta per la Primavera: i rosa cadono a Benevento

La Primavera del Palermo non riesce ad ingranare. A Benevento, i ragazzi di Del Grosso, perdono 2 – 1 e incassano la sesta sconfitta su 11 partite giocate, rimanendo al terzultimo posto del girone B di Primavera 2.

Un match che ha visto i rosa andare sotto di due reti durante il primo tempo, a causa di una doppietta di Giugliano. Nella ripresa i padroni di casa si trovano i 9 uomini a causa di due espulsioni, ma il gol della bandiera dei rosanero è arrivato solo al minuto 87 con Di Mitri, quando ormai era troppo tardi.

È notte fonda per i baby rosanero: solo una vittoria – il 2-0 casalingo contro il Cosenza – nelle ultime 11 partite a fronte di 4 pareggi e ben 6 sconfitte (7 se si considera anche il ko in Coppa Italia contro l’Entella). Nel prossimo match il Palermo giocherà in casa contro la capolista Empoli, sabato 13 dicembre 2025.







