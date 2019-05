Pallone in campo contro l’Empoli; ed è subito giallo. Continuano le polemiche sui social e a mezzo stampa per il brutto gesto ai danni della formazione toscana, contro cui è stato tirato un pallone in campo nel tentativo (non riuscito) di fermare il gioco.

LA GUMINA E I PALLONI: “ORMAI CI SONO ABITUATO”

Inizialmente le accuse erano state rivolte a Gagliardini: ad Andreazzoli (come affermato in conferenza stampa) era stato infatti riferito fosse lui il responsabile lanciando il pallone dalla panchina durante il recupero.

Il centrocampista però ha postato una storia su Instagram per respingere le accuse: “Mi dispiace aver sentito e letto le parole di mister Andreazzoli, al quale faccio i complimenti e un grosso in bocca al lupo per il futuro. Ma l’accusa che mi ha rivolto è falsa. Non mi sarei mai permesso né come calciatore né come uomo. Nel rispetto dell’Inter, dell’Empoli e di una partita di calcio”.

