Inter fuori dai giochi: dopo la Coppa Italia un’altra ‘eliminazione’ | Decisione presa a tavolino

Nelle ultime ore i nerazzurri si ritrovano nel baratro più totale. I tifosi sono disperati per quanto accaduto.

Se l’Inter di Simone Inzaghi sognava il triplete come già raggiunto nel 2010 quando alla guida tecnica vi era Josè Mourinho, ora questo sogno è definitivamente infranto. Nel match di Coppa Italia di mercoledì 20 dicembre, i nerazzurri hanno perso in casa contro l’ormai sorprendente Bologna di Thiago Motta.

L’Inter, infatti, sperava di poter regalare ai tifosi nuovamente il sogno dei tre trofei in quanto in campionato stanno dimostrando grandissima forza e resilienza nel difendere il primo posto con le unghie con i denti.

In Champions League, la situazione sembra essere simile in quanto, come il Napoli e la Lazio, ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi, per farsi perdonare di questa debacle assolutamente improvvisa, dovrà fare di tutto per competere al massimo sia per la lotta per lo Scudetto sia per superare l’obiettivo dello scorso anno in Champions.

Ricordiamo, infatti, che persero la finale contro il Manchester City di Pep Guardiola. I talenti nerazzurri sono veramente tanti ed è giusto immaginare che faranno di tutto per consentire alla società di poter festeggiare su più fronti.

Lautaro Martinez, leader indiscusso

Il tecnico piacentino, dalla sua parte, potrebbe però richiedere ulteriori innesti sin dal prossimo mese di gennaio per fronteggiare al meglio le varie sfide che ci saranno non solo in Italia ma anche in Europa. Marotta e Ausilio sono, quindi, avvisati e dovranno fare di tutto per garantire alla società obiettivi giusti per ambire ai successi tanto sperati su larga scala.

I sostenitori sanno di poter contare su un reparto offensivo veramente ineccepibile. Nonostante il rigore sbagliato da Lautaro Martínez in Coppa Italia contro il Bologna, il suo talento è indiscusso e aver trovato un degno compagno di reparto come il francese Marcus Thuram, ne mette in risalto la sua grandissima professionalità.

Niente Inter per Samardžić

A breve, la difesa ritroverà il talentuoso centrale francese Benjamin Pavard che, dopo l’infortunio, sarà pronto a dare il suo importante contributo e difendere con le unghie con i denti la retroguardia insieme ai compagni di reparto. Il centrocampo, è composto da giocatori eccellenti come Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Frattesi e tanti altri.

Se l’obiettivo era quello di fortificare ancora di più la zona mediana del campo con qualche acquisto di spessore, c’è da pensare che al momento un vecchio sogno possa essere infranto. Infatti, la Juventus e il Napoli sembrerebbero essere in vantaggio su Lazar Samardžić che potrebbe partire da Udine, non prima di giugno.