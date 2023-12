“Lascerò l’Italia”: fissata la data dell’addio | Centrocampo bianconero da ricostruire

Nessuno si sarebbe aspettato un simile addio sin da subito. I tifosi allarmati per la partenza del loro top player.

Tra le società italiane con diversi centrocampisti sempre più attenzionati in Europa sarebbe il caso di parlare della Juventus e dell’Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, al di là della problematica legata alle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, ha sulla linea mediana dei giocatori davvero molto forti.

Basti pensare a Rabiot, McKennie, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia e tanti altri. Sono tutti giocatori che oltre ad essere giovani talenti del calcio internazionale, stanno dimostrando di essere all’altezza per portare la squadra a grandi successi. Infatti, la vecchia signora, al momento è al secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter capolista.

Nell’ultima giornata di campionato, però, si sono ritrovati dinanzi ad un vero e proprio passo falso in seguito al pareggio per 1-1 contro il sorprendente Genoa di Alberto Gilardino. Sicuramente, il tecnico toscano è estremamente felice e soddisfatto del suo centrocampo in quanto si rivela essere la zona del campo più prolifica e soprattutto più tendente ai goal.

Se da un lato, in Piemonte, vi è la Juventus con un parco giocatori di tutto rispetto e attenzionato in mezza Europa, in Friuli Venezia Giulia, la situazione non è molto diversa. Il tecnico dell’Udinese, Cioffi, ha un centrocampo veramente molto forte ma, sono tre i nomi che sono al centro dell’attenzione: Pereyra, Lovric e Samardzic.

I centrocampisti dell’Udinese contesi tra Napoli e Inter

Se per el tucu, si tratta di un ritorno in squadra dopo la scadenza di contratto della scorsa stagione, per gli altri due, invece, nonostante la scorsa estate si parlava incessantemente di un interesse da parte di altre società di Serie A come il Napoli e l’Inter, al momento si rivelano essere punti fondamentali della squadra friulana.

Sulle loro tracce, però, si sono mosse nelle ultime settimane anche squadre di Premier League e di Liga spagnola che avrebbero strizzato l’occhio affinché i loro osservatori potessero prendere quanti più dettagli possibili ed informazioni salienti su questi giovani talenti.

Ekdal ai saluti

Ora però sembrerebbe che un forte centrocampista bianconero sia arrivato ai saluti definitivi. Parliamo di Albin Ekdal, che gioca nello Spezia dal 2022 e che vanta un passato importante anche alla Juventus. Infatti, in Piemonte, ha giocato nella stagione 2008-2009 dove ha giocato 3 partite senza mai essere incisivo.

Il giocatore, infatti, potrebbe lasciare ben presto la nostra Nazione e ritornare in Svezia, come riportato da Il Secolo XIX, per quelli che potrebbero essere gli ultimi anni della sua carriera da calciatore. Ricordiamo, infatti, che la squadra che lo ha lanciato nel mondo del calcio è stato il Brommapojkarna.