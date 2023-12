Calciomercato Inter, conclusa la corsa all’esterno | Il vice Dumfries insidia il suo posto

L’Inter ha trovato l’esterno destro per rimpiazzare il lungodegente Cuadrado e per avere un’alternativa importante per far rifiatare Dumfries

Il tassello mancante in casa Inter è sicuramente il quinto di destra. Con Cuadrado che ne avrà per diversi mesi dopo l’operazione al tendine d’Achille è necessario un rinforzo in grado di alternarsi con Dumfries. Anche l’olandese però in questa stagione ha avuto diversi problemi e Inzaghi ha dovuto ripiegare spesso sul buon Darmian.

L’ex Parma si è sempre fatto trovare pronto e offre ampie garanzie in quel ruolo nonostante ormai per il tecnico interista lo veda più nei tre dietro piuttosto che come esterno di centrocampo. A prescindere da ciò con il campionato che è ancora piuttosto lungo, la Champions League che riparte a febbraio e la Supercoppa Italiana da giocare a gennaio, l’Inter necessità di un tassello in quella zona del campo.

Le opzioni sostanzialmente sono due. O si punta su un giovane di prospettiva da far crescere alle spalle di Dumfries o si va a prendere un calciatore già pronto per giocare a grandi livelli. Nel primo caso però bisognerebbe avere la pazienza di aspettarlo e nella seconda parte di stagione questo compito si prospetta ancor più arduo in una piazza come quello interista.

Per questo sembra più plausibile puntare sul mercato europeo alla ricerca di un giocatore che abbini qualità ed esperienza da mettere subito a disposizione dell’allenatore interista. A tal proposito in cima all’elenco del direttore sportivo Piero Ausilio ci sarebbe un profilo decisamente intrigante che sta catalizzando già le attenzione di diversi top club del Vecchio Continente.

Buchanan: perché l’esterno del Bruges potrebbe essere il profilo ideale per sostituire Cuadrado

Per l’esattezza si tratta di Tajon Trevor Buchanan, ala destra canadese classe 1999 in forza ai belgi del Club Bruges. Al pari di Cuadrado è un esterno a tutta fascia che può giocare indistintamente da terzino, esterno di centrocampo e anche nel tridente d’attacco. Nel suo attuale club gioca prevalentemente come quarto di difesa ma con ampie licenze offensive.

Scatto e velocità nel dribblare completano il suo profilo che è molto affine con quello di Cuadrado. Inoltre anche da un punto di visto fisico c’è una vaga somiglianza tra i due. Certo nel caso sarà importante una fase di adattamento soprattutto a livello tattico viste le difficoltà della Serie A. Il suo valore attuale è di circa 10 milioni di euro. Aspettare ancora però potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo.

La carriera di Buchanan tra Canada ed Europa

Buchanan si è affacciato relativamente da poco al calcio europeo visto che è arrivato al Club Bruges nel gennaio 2022. Prima aveva militato per tre stagioni nel New England Revolution, formazione statunitense del Massachussetts. In generale la sua carriera anche a livello giovanile si è sviluppata negli Stati Uniti. È cresciuto infatti nel Syracuse Orange.

Naturalmente è diventato fin da subito uno dei perni della nazionale canadese e ha partecipato anche al Mondiale in Qatar lo scorso anno dove si è reso protagonista con un assist per Alphonso Davies nel match della fase a gironi contro la Croazia. Insomma una promessa che al momento sta mantenendo le aspettative.