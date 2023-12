Gudmundsson, valigie in mano per il gioiello del Genoa | La big italiana fa un colpaccio

Il forte talento della squadra di Gilardino è pronto a salutare Genova. Il suo futuro è in alto con i fari puntati sull’Europa.

Tra i giocatori più brillanti di questo nuovo campionato di Serie A emerge fra tutti il talento islandese di Albert Guðmundsson del Genoa. Quest’ultimo, sta emergendo come il nuovo talento del calcio nord europeo in assoluto. E’ in grado, di risolvere partite complicate e dimostrare tutto il suo impegno in campo affinché possa portare alla squadra di Alberto Gilardino il successo sperato.

Ricordiamo che nell’ultima giornata di campionato è stato indispensabile e fondamentale nell’agguantare il pareggio contro la Juventus in casa. Riuscire ad ottenere un punto contro i bianconeri di Massimiliano Allegri vuol dire davvero tanto.

Il tecnico dei rossoblù può ritenersi estremamente soddisfatto dal momento che ormai l’islandese è diventato il vero punto di riferimento dell’attacco in quanto Mateo Retegui, ad oggi, risulta essere poco costante soprattutto per i vari problemi fisici.

Guðmundsson, da quando è arrivato in Liguria, ha dimostrato di essere il giocatore giusto per la società nella zona offensiva che lo rende fra i più esplosivi della nostra Serie A. Se andassimo ad analizzare le statistiche di tutti i giocatori emergenti del nostro campionato, sicuramente lui sarebbe nella top ten dei più risolutivi e soprattutto incisivi.

Niente partenza a gennaio

Il suo modo di giocare è veramente unico e indispensabile. Per questo motivo, sembrerebbe proprio che diverse società possano interessarsi al suo talento. C’è chi ha addirittura ipotizzato che possa essere ceduto sin dal prossimo mese di gennaio ma, sembra una possibilità assai remota.

Il Genoa, reduce da un’ottima promozione in Serie A, vuol restare nel massimo campionato e regalare ai tifosi la gioia di una permanenza tranquilla e senza sofferenze. Pertanto, sembrerebbe possibile che un eventuale discorso di mercato e di attenzioni sul forte giocatore possano riproporsi nella sessione estiva a partire dal 2024.

Inter e Juve sulle sue tracce

Sembrerebbe che ci siano già due società del nostro campionato interessate alle sue doti e al suo talento. Stiamo parlando della Juventus di Massimiliano Allegri e dell’Inter di Simone Inzaghi. Entrambe le società avrebbero il piacere di avere in squadra un giocatore dalle simili doti tecniche e dal talento inestimabile.

Albert, ad oggi, farebbe al caso di tantissime squadre non solo in Italia ma anche in Europa. E’ per questo che, secondo alcune indiscrezioni sul web sarebbero diverse anche le squadre di Premier League e di Bundesliga che avrebbero messo gli occhi sul talento islandese del Genoa.